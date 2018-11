(ANSA) – MILANO, 24 NOV – ”Se dovesse arrivare, Marotta troverebbe una grandissima società ad aspettarlo”. Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio commenta così l’ormai prossimo ingresso in società di Beppe Marotta. ”È un ottimo dirigente, ma sono cose che riguardano più lui e il presidente”, ha proseguito Ausilio a Dazn. ”Il calendario è davanti gli occhi di tutti ma sappiamo che per preparare queste gare bisogna pensare una alla volta e non al mercoledì o alla domenica successiva o si tolgono energie per la partita da giocare e vincere”, ha concluso il ds nerazzurro.