(ANSA) – BUENOS AIRES, 24 NOV – Il Boca Juniors insiste, e non ne vuole sapere di giocare la finale di ritorno della Coppa Libertadores, il ‘Superclasico’ al Monumental contro il River Plate, stadio in cui è presente anche il presidente della Fifa Gianni Infantino. La Conmebol ha annunciato che l’inizio del match è stato posticipato alle 18 locali (le 22 in Italia), ma il vicepresidente del Boca, Dario Richarte, visibilmente alterato, ha detto che “la nostra posizione è molto chiara: “non vogliamo giocare”. Su questo, secondi varie emittenti argentine, si sarebbe detto d’accordo anche l’allenatore del River Marcelo Gallardo, che non potrà guidare i suoi perché squalificato ma che è allo stadio. Intanto il centrocampista del Boca Pablo Perez è stato trasportato in ospedale per le verifiche del caso per problemi a un occhio, colpito dalle schegge di vetro di un finestrino del bus infranto dai sassi lanciati dai teppisti targati River.