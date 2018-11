(ANSA) – WASHINGTON, 25 NOV – Sono molti “i nemici all’interno” della Casa Bianca, del Congresso, del Dipartimento alla giustizia e delle agenzie di intelligence che lavorano “per ostacolare l’agenda di Donald Trump e per delegittimare la sua presidenza”. Lo scrivono in nuovo libro due repubblicani ex consiglieri della prima ora del presidente americano, l’ex manager della campagna elettorale Corey Lewandowski, e David Bossie. Entrambe i personaggi non lavorano all’interno dell’amministrazione ma sono considerati tuttora molto vicini al tycoon. Per il libro, intitolato “I nemici di Trump” e di cui il Washington Post ha presi visione, il presidente è vittima della slealtà di molti nel suo staff e nell’amministrazione. Settimane fa una ‘talpa’ aveva parlato sul New York Times di una ‘resistenza silenziosa’ al presidente all’interno della Casa Bianca e del governo.(ANSA).