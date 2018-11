(ANSA) – ROMA, 25 NOV – La Pirelli resta in F1 per altri quattro anni: è stata infatti confermata come fornitore ufficiale degli pneumatici in esclusiva, estendendo l’accordo attualmente in essere dal 2020 al 2023. L’annuncio è stato dato ad Abu Dhabi e la Pirelli stessa lo ha ufficializzato con un comunicato. Alla luce di questo accordo, la casa italiana produrrà le nuove gomme da 18 pollici che entreranno in vigore dal 2021. “Pirelli è un autorevole partner della nostra categoria fin dal 2011. Siamo lieti di avere raggiunto questo accordo, che garantisce una stabilità a lungo termine per il futuro su un componente, quello delle gomme, cruciale per la Formula 1, ha detto Chase Carey, presidente della F1). “È una notizia eccellente, questo nuovo accordo ci consentirà di estendere la nostra presenza nel circus a 13 stagioni nell’era moderna”, ha aggiunto Marco Tronchetti Provera, ceo e vicepresidente della Pirelli.