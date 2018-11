(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Le misure sul cosiddetto ‘Codice rosso’ contro la violenza sulle donne per dare una corsia preferenziale alle denunce e alle segnalazioni, accelerandone l’iter, saranno dell’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri. Lo annuncia il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che definisce quella della violenza sulle donne una emergenza di fronte alla quale “non c’è più tempo da perdere”. Il ministro rivolge poi un appello “a tutte le donne che subiscono violenza: denunciate la bestia che vi sta accanto. Uno che approfitta della propria forza fisica per calpestare, anche fisicamente, un’altra persona non è degno di essere definito ‘uomo’”.