(ANSA) – ROMA, 25 NOV – “Adesso sono cattivo: vedo che si sanno i nomi delle primarie Pd ma non i loro programmi. E questo per me è un problema gravissimo. Bisogna dire quello che uno vuole, che Paese e che partito si ha in testa. Mi attendo che finalmente si cominci a presentare le differenze che non sono di personalità ma di contenuto”. Lo afferma Romano Prodi su “In Mezz’ora in più”, su Rai 3. Sul fatto che vada o meno a votare alle primarie, l’ex premier è stato più vago: “Francamente non ho ancora deciso”.