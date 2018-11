(ANSA) – GINEVRA, 25 NOV Gli Svizzeri hanno oggi respinto in votazione popolare l’iniziativa della destra nazionalista detta “Per l’autoderminazione” che chiedeva di inserire nella costituzione un articolo che avrebbe garantito la preminenza del diritto elvetico su quello internazionale. L’iniziativa intitolata “Il diritto svizzero anziché giudici stranieri” non ha raggiunto la necessaria maggioranza dei cantoni, ha riferito l’agenzia di stampa elvetica Keystone-Ats. Stando alle proiezioni della Televisione svizzera, l’iniziativa per l’autodeterminazione sarà inoltre respinta dal 67% dei votanti. Per essere approvata, un’iniziativa popolare deve ottenere la doppia maggioranza dei cantoni e dei votanti. E’ stata anche bocciata l’iniziativa popolare “Per la dignità degli animali da reddito agricoli”: si proponeva di sostenere i contadini che rinunciano a tagliare le corna di bovini e caprini, pratica zootecnica controversa. Il No si è infatti imposto in oltre la metà dei 26 cantoni.