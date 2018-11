(ANSA) – LILLA (FRANCIA), 25 NOV – La Croazia ha vinto la Coppa Davis 2018, la seconda della sua storia, superando la Francia per 3-1. Nella finale andata in scena sulla terra rossa indoor dello Stade Pierre Mauroy – ultima edizione disputata con il vecchio format – è stato Marin Cilic ha conquistare il punto della vittoria superando per 7-6 6-3 6-3, in 2 ore e 19 minuti di partita, Lucas Pouille, assente nella prima giornata ma schierato dal capitano francese Yannick Noah nel tentativo di portare la sfida al 5/o match. Ieri a tenere accese le speranze dei campioni in carica erano stati Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, reduci dalla finale nel Masters di specialità a Londra, che si erano imposti per 6-4 6-4 3-6 7-6 sulla coppia Ivan Dodig-Mate Pavic. In precedenza, venerdì, nei due singolari Borna Coric aveva battuto Jeremy Chardy mentre Marin Cilic aveva sconfitto Jo-Wilfried Tsonga. Così ora la Croazia si è presa la rivincita sulla Francia, sul campo di tennis e non di calcio, dopo la sconfitta nella finale mondiale a Mosca.