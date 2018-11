(ANSA) – NEW YORK, 25 NOV – Donald Trump terrà due comizi domani per la senatrice repubblicana del Mississippi Cindy Hyde-Smith. ”E’ una persona eccezionale, dura sui confini e il crimine”. Lo twitta il presidente americano. Hyde-Smith è stata travolta dalle critiche per aver perdonato le ”impiccagioni pubbliche” razziste del passato. Nelle ultime ore sono poi spuntate alcune sue foto del 1975 che la mostrano frequentare una scuola per soli bianchi frutto della segregazione razziale, la Lawrence County Academy. Hyde-Smith ha scelto per sua figlia una scuola simile, la Brookhaven Academy, frequentata quasi esclusivamente da bianchi.