(ANSA) – KILLINGTON (USA), 25 NOV – La statunitense Mikaela Shiffrin, con il tempo di 52.49, e’ al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di Coppa del mondo di sci donne a Killington. Seconda e’ l’austriaca Bernadette Schild, in 52.78, mentre al terzo posto ci sono, ex aequo, la slovacca Petra Vlhova e la svedese Frida Hansdotter. In forte ritardo le azzurre: dopo la prova delle prime trenta atlete, Irene Curtoni e’ al momento 11/a in 55.19 e Chiara Costazza 16/a in 55.64 e quindi con un ritardo di ben 03.15. Si gareggia su un fondo abbastanza morbido e difficile, con neve trattata con il sale. Sulla parte centrale della pista c’e’ poi un banco di nebbia. Seconda decisiva manche alle ore 19 italiane.