(ANSA) – MILANO, 25 NOV – Flash mob e baschi rosa: a Milano la giornata contro la violenza alle donne ha animato da piazza Duomo all’abitazione di Alda Merini sui Navigli. Qui, in quella che ora è diventata la casa delle Arti, davanti al Wall of Dolls della Casa delle Arti donne e uomini si sono ritrovati con i baschi rosa mentre alcune vittime di violenza o loro familiari hanno portato la loro testimonianza. L’iniziativa è continuata con la proiezione del docu-film Donne e libertà. In piazza Duomo in centinaia si sono invece ritrovati per partecipare al flash mob organizzato dai sentinelli e issare cartelli con una mano rossa di sangue e scritte contro il femminicidio.