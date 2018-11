(ANSA) – FIRENZE, 25 NOV – Il sindaco di Firenze è andato all’ostello del centro dove una cinese di 21 anni in viaggio di nozze è stata uccisa ieri dal marito ieri mattina. Nardella, accompagnato dall’assessore comunale alle Pari opportunità Sara Funaro, ha deposto dei fiori all’esterno, davanti alla struttura e poi ha incontrato il personale esprimendo la sua vicinanza per quanto accaduto. “Un fiore per la giovane donna uccisa ieri a Firenze – ha anche scritto Nardella in un tweet -, un fiore per tutte le vittime di femminicidio. Diciamo basta alla violenza”.(ANSA).