(ANSA) – PARMA, 25 NOV – Seconda sconfitta stagionale al ‘Lanfranchi’ per le Zebre Rugby, battute per 32-7 dagli irlandesi del Munster in una partita del nono turno del Guinness Pro14, giocata davanti a 2.400 spettatori. Questi i marcatori: nel pt 15′ meta Wycherley tr Johnston (0-7); 32′ meta O’Byrne tr Johnston (0-14); 40′ cp Johnston (0-17): nel st 24′ meta Giammarioli tr Brummer (7-17); 29′ cp Scannell (7-20); 32′ meta O’Mahony tr Scannell (7-27); 38′ meta Scannell (7-32). Ora le Zebre si ritroveranno alla Cittadella del rugby di Parma già domani in vista del match di venerdì 30 a Swansea contro gli Ospreys gallesi.