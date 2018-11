(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Un gol del ‘milanista’ Andrè Silva (il portoghese è in prestito con diritto di riscatto) permette al Siviglia di battere in Valladolid e di volare in testa alla Liga. Il club andaluso ha approfittato del pareggio ieri tra Atletico Madrid e Barcellona (salite rispettivamente a 25 e 24 punti) per guidare adesso solitario la classifica del campionato spagnolo dopo la 13ma giornata.