(ANSA) – NEW YORK, 26 NOV – “Non tollereremo questo tipo di mancato rispetto della legge e non esiteremo a chiudere i porti di ingresso per motivi di sicurezza”. Lo afferma il segretario alla sicurezza nazionale, Kirstjen Nielsen, riferendosi alle tensioni al confine fra Stati Uniti e Messico. “Migranti hanno cercato di superare la barriera al confine e di colpire gli agenti tirando oggetti”, ricostruisce Nielsen.(ANSA).