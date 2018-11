(ANSA) – L’AVANA, 26 NOV – A due anni dalla morte, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha reso omaggio ieri attraverso il suo account in Twitter a Fidel Castro Ruz, leader storico della rivoluzione, “che lui guidò, per cui lottò, trionfò e attraverso cui riscattò la dignità del Paese e forgiò un’opera emancipatrice che non ha paragoni”. Il capo dello Stato ha aggiunto che Fidel “ha affrontato con decisione l’imperialismo, è cresciuto con il suo popolo, e per molteplici ragioni sarà sempre fra di noi”. Infine Díaz-Canel Bermúdez ha sottolineato che Castro ha collocato Cuba in un posto prestigioso nel mondo per il suo contributo allo sviluppo umano e sociale. “Ci ha mostrato – ha concluso – che un mondo migliore è possibile e per questo, con convinzione, lottiamo”. Nato il 13 agosto del 1926, quello che fu da molti conosciuto come il ‘lider maximo’, morì il 25 novembre 2016, alle 22,29 ora locale per cause mai ufficialmente specificate.(ANSA).