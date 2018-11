(ANSA) – MOSCA, 26 NOV – Lo stretto di Kerch è stato riaperto al traffico marittimo, benché solo quello civile. Lo ha fatto sapere il direttore delle autorità portuali crimeane, Alexei Volkov, citato dalla Tass. “L’ordine è stato emesso circa alle 4 del mattino, le navi stanno già transitando nello stretto”, ha dichiarato. Il tratto di mare era stato chiuso in seguito alla disputa fra Mosca e Kiev di ieri, unico passaggio fra Mar Nero e Mare d’Azov, su quale si affacciano alcune città ucraine come Mariupol. Le tre navi della marina ucraina al centro della contesa sono state scortate nel porto di Kerch, in Crimea, ha detto una fonte informata dei fatti a Interfax. Si tratta del rimorchiatore Yany Kapu e dei vascelli corazzati Berdyansk e Nikopol.