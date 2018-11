(ANSA) – TEL AVIV, 26 NOV – La polizia israeliana ha arrestato la scorsa notte a Gerusalemme Est 32 palestinesi sospettati di essere inquadrati nei servizi di sicurezza palestinesi. Nelle ispezioni nelle loro abitazioni – ha precisato la polizia – sono state trovate somme di denaro, sia in valuta locale sia straniera. Nelle abitazioni sono stati inoltre reperiti documenti di appartenenza ai servizi palestinesi, nonché uniformi, munizioni e oggetti “di uso militare”. Secondo alcuni media, fra gli arrestati figurano esponenti locali di Al-Fatah. Ieri la polizia israeliana aveva arrestato anche Adnan Gheit, il ‘Governatore palestinese di Gerusalemme’: un incarico che peraltro Israele non riconosce. A quanto pare il suo arresto è collegato a indagini su pressioni che, secondo Israele, l’Anp eserciterebbe a Gerusalemme Est per impedire la vendita a israeliani di immobili palestinesi.