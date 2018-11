(ANSA) – PARIGI, 26 NOV – Ammontano a “parecchie centinaia di migliaia di euro” i danni dopo le 8 ore di guerriglia di sabato scorso dei gilet gialli sugli Champs-Elysees: lo ha detto stamattina a BFM TV il vicesindaco di Parigi, Emmanuel Gregoire. Parti di selciato divelte, pensiline distrutte, arredo urbano danneggiato: sui danni agli Champs-Elysees si svolge oggi u na riunione con i servizi municipali per fare il punto della situazione in Comune. “E’ difficile quantificare a questo punto – ha spiegato Gregoire – si sa già che serviranno parecchie centinaia di migliaia di euro poiché abbiamo dovuto mobilitare 200 persone in emergenza, tutto il personale disponibile nella notte e nella giornata di ieri”.