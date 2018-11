(ANSA) – ROMA, 26 NOV – La seconda stagione di applicazione della Var in serie A sta producendo effetti che solo in parte vanno nella direzione auspicata. Lo ha spiegato Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri. Dopo un terzo di campionato si sono dimezzati i rigori “mentre nella prima stagione erano aumentati del 5%”. D’altra parte “le simulazioni sono diminuite del 40%”. E’ evidente che “i giocatori in area di rigore stanno più attenti perché sanno che c’è un controllo maggiore, sia i difensori che gli attaccanti, che evitano di ricorrere alle simulazioni”. Sull’altro piatto della bilancia c’è “l’aumento delle ammonizioni per proteste (+20%). L’anno scorso la novità aveva attenuato tali atteggiamenti. Quest’anno c’è una ripresa, evidentemente è un problema di cultura sportiva – ha sottolineato il designatore – Dialogare è possibile se ci sono le condizioni. Rivalutiamo la figura del capitano. Se si va in 4-5 contro uno, parlare diventa impossibile”.