(ANSA) – ROMA, 26 NOV – “Mi dispiace tantissimo vedere quelle immagini che coinvolgono due club di grande storia”. Da argentino e uomo di sport, Javier Zanetti è doppiamente dispiaciuto per gli incidenti che hanno costretto a rinviare la finale di ritorno della Coppa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors, in programma sabato scorso a Buenos Aires. L’ex giocatore, ed oggi dirigente, dell’Inter, si è detto addolorato “che non si possa giocare a causa di atti di violenza. Che figura facciamo in tutto il mondo, ancora una volta ha vinto la violenza. Invece di parlare di calcio ci tocca affrontare questi episodi”. Effettivamente, ha aggiunto Zanetti “nemmeno ieri c’erano i presupposti per giocare la partita. Soprattutto i giocatori del Boca non stavano bene, né fisicamente né mentalmente”. “Non è solo un problema di tifo – ha concluso Zanetti – ma di disagio sociale, che l’Argentina di porta dietro da tantissimo tempo. E’ un problema di educazione che si riflette sul calcio”.