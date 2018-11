(ANSA) – MILANO, 26 NOV – “L’Anpi provinciale di Milano esprime profonda preoccupazione per la notizia della volontà espressa dall’Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano di intitolare una via a Giorgio Almirante, tra i fondatori dell’Msi, partito che svolse un ruolo non secondario negli anni della strategia della tensione”. Lo scrive in una nota Roberto Cenati, presidente dell’Anpi provinciale di Milano. “Riteniamo molto grave che, a ottant’anni dalla emanazione delle famigerate leggi antiebraiche si possano ancora verificare episodi come quello preannunciato dall’amministrazione comunale di Paderno Dugnano. Invitiamo la Giunta di Paderno Dugnano a recedere da questa sua inquietante intenzione. Il richiamo ai valori della Resistenza e dell’antifascismo contenuti nella Costituzione Repubblicana dovrebbero costituire la guida e la bussola dei Comuni della nostra Città Metropolitana, a ricordo e in memoria dei numerosissimi nostri concittadini che hanno combattuto per la Liberazione del nostro Paese dal nazifascismo”.