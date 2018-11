(ANSA) – NAPOLI, 26 NOV – La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un Avviso di Allerta meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo valevole a partire dalle 20 di oggi e fino alla stessa ora di domani sull’intero territorio regionale. In particolare, si legge in una nota, si prevedono ancora precipitazioni diffuse con rovesci o temporali anche di moderata intensità. Anche i venti saranno forti con possibili raffiche nei temporali e tenderanno ad attenuarsi dal pomeriggio di domani. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. La protezione civile raccomanda alle autorità competenti di porre in essere le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti sia in ordine al rischio idrogeologico che a quello derivante dalle sollecitazioni del vento. (ANSA).