(ANSA) – ROMA, 26 NOV – Brooks Koepka si riprende la leadership mondiale. Altro sorpasso su Justin Rose, costretto a cedere nuovamente il trono all’americano. Per la quarta volta nel giro di un mese, l’Official world ranking cambia padrone. Gli interpreti sono sempre gli stessi, con lo statunitense e il britannico che continuano ad alternarsi in vetta alla classifica. Nemmeno il tempo di perdere lo scettro che Rose, campione olimpico in carica, prepara un nuovo sorpasso da effettuare al termine dell’Hero World Challenge (29 novembre – 2 dicembre), torneo del PGA Tour che vedrà il ritorno sul green (esibizione con Phil Mickelson a parte) di Tiger Woods. Situazione praticamente invariata per il resto, con Francesco Molinari che conserva la sesta posizione e Rickie Fowler che guadagna la nona piazza sorpassando Tommy Fleetwood, decimo.