(ANSA) – GENOVA, 26 NOV – Si sono chiusi alle 12 i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse e dei relativi progetti delle aziende intenzionate a partecipare alla demolizione e ricostruzione del ponte Morandi. Nella sede della struttura commissariale sono stati portati una decina di plichi e qualche plastico. Altra documentazione potrebbe essere arrivata tramite posta certificata. Tra i “messi” che hanno varcato le porte del grattacielo del ‘Matitone’, dove si trovano gli uffici comunali, anche quelli del gruppo Cimolai e della cordata Salini-Impregilo con Fincantieri. Quest’ultima, arrivando 5 minuti prima dello scadere dei tempi, ha presentato un modellino che si ispira all’idea di ponte elaborata da Renzo Piano. Oggi scade anche il termine per le candidature di chi vorrà occuparsi della direzione dei lavori. Il sindaco-commissario Marco Bucci ha più volte affermato che per scegliere il progetto vincitore sarà necessaria una settimana.