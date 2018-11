(ANSA) – ROMA, 26 NOV – La Procura di Roma ha affidato oggi una perizia per svolgere una serie di accertamenti tecnici irripetibili nell’ambito dell’indagine sulla morte di Desiree Mariottini. In particolare verranno effettuate analisi sui reperti biologici per individuare le impronte digitali presenti. Obiettivo di chi indaga è isolare le impronte per individuare con esattezza chi ha avuto contatti con la giovane trovata priva di vita in uno stabile occupato nel quartiere San Lorenzo a Roma. La procura ha dato sessanta giorni di tempo al perito per completare il lavoro. Per questa vicenda sono attualmente in carcere cinque persone.