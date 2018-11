(ANSA) – MOSCA, 26 NOV – Attivisti e simpatizzanti del movimento di estrema destra Corpo Nazionale hanno manifestato davanti al palazzo presidenziale e stanno ora manifestando davanti al Parlamento ucraino chiedendo l’introduzione della legge marziale. “Non indietreggiamo!” si legge su un grande striscione. Molti sono in uniforme paramilitare. I nazionalisti chiedono anche che le elezioni si svolgano il 31 marzo 2019 come da programma. Altri manifestanti hanno bruciato una bandiera russa e hanno lanciato dei fumogeni davanti al consolato russo a Kharkiv, in Ucraina orientale, in segno di protesta contro l’incidente tra le forze navali russe e quelle ucraine avvenuto ieri a largo della Crimea.