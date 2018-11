CARACAS. – Durante tutto il fine settimana si é parlato della partitissima tra River Plate e Boca Juniors, valevole per la finale di ritorno della Coppa Libertadores. Ma, a fare notizia, non é stata la gara, ma gli incidenti che l’hanno preceduta. Per sfortuna degli amanti della palla a chiazze non é mai iniziata, si saprà solo martedì dopo la riunione della Conmebol con i rappresentati delle due squadre se e quando si disputerà la partita.

Ma la storia che vi stiamo per raccontare si é svolta in Venezuela negli anni ’50. A quei tempi il calcio era molto seguito nel paese, aveva più tifosi che il baseball, e c’erano diversi clásicos che si disputavano nella terra di Bolívar: Deportivo Italia – Deportivo Galicia, Deportivo Italia – Deportivo Portugués, Loyola – Deportivo Vasco, La Salle – Deportivo Portugués e Loyola – La Salle.

Nello stadio Olímpico della UCV andava in scena Loyola – La Salle l’attesa per quell’incontro era tale che la tensione si respirava nell’ambiente.

Ad un certo punto della gara, dopo un contrasto é iniziata una scazzottata in campo. Questa fu solo la scintilla per la violenza che poi si scatenò sugli spalti. L’impatto dei tafferugli fu tale che la notizia arrivò fino al Vaticano in quanto le due formazioni, guidate da preti erano emanazione di due collegi ecclesiastici: appunto il Loyola e il La Salle. La reazione di Papa Pio XII fu talmente drastica da decidere una sorta di proibizione di questo clásico. Poco tempo dopo, la squadra del Loyola, sparì e non giocò più a calcio tra i professionisti.

Questa é una delle tante storie in cui invece del bel gioco la violenza ha fatto gol sul rettangolo verde. Speriamo che non si rivedano più questi episodi. Non resta che dire una famosa frase: “che Dio ci aiuti!”

(di Fioravante De Simone)