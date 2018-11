(ANSA) – ROMA, 26 NOV – “Sicuramente la Roma a Madrid non è stata all’altezza, e domani dovremo dimostrare dal primo minuto che giochiamo a casa nostra, che loro sono ospiti. Il mister ha preparato bene la partita, dovremo partire forte e cercare di vincere”. Così Aleksandar Kolarov alla vigilia della partita di Champions League col Real Madrid in programma all’Olimpico. La sfida ai campioni d’Europa arriva dopo il ko dei giallorossi a Udine. “Per quanto mi riguarda la voglia di vincere non mi è mai mancata, e credo sia lo stesso per gli altri compagni nello spogliatoio. Ci può stare di perdere delle partite ma sono convinto che nessuno qui gioca per perdere – spiega il terzino serbo -. L’Udinese ha tirato una volta in porta e ha fatto gol, a volte le partite girano in questo modo. Siamo consapevoli che non stiamo attraversando un ottimo momento, ma è in queste situazioni dove non tutto va come vorremmo che escono gli uomini. E da uomini veri se ne esce. Dobbiamo vincere domani e le prossime partite. E’ questa la strada da seguire”.