(ANSA) – ROMA, 26 NOV – “Tolleranza zero? No, meno uno per quanto riguarda la rivisitazione di questa norma contro la violenza sugli arbitri. E’ un problema nazionale, non solo Aia. Noi siamo le vittime”. Così si è espresso il numero uno dell’associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, al termine del Consiglio federale della Figc. “L’argomento è grave – ha aggiunto Nicchi – e va affrontato in modo deciso e subito, questo lo ha recepito il consiglio federale. Spero che si volti pagina perché così non si può andare avanti, non possiamo mandare al massacro i nostri ragazzi”.