(ANSA) – VICENZA, 26 NOV – Riprendono domani i lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini a Bassano del Grappa (Vicenza). Completati i lavori di “somma urgenza” con la messa in sicurezza delle stilate 3 e 4, oggi è stato consegnato il cantiere all’azienda appaltatrice, la Inco di Pergine Valsugana (Trento), che ha deciso di partire immediatamente. La ditta ha valutato, tenuto conto delle condizioni e del livello del fiume Brenta, di poter intervenire con una quindicina di giorni di anticipo rispetto alla “finestra invernale”: si procederà subito con la ridefinizione delle aree di cantiere e la predisposizione delle ture, per poi avviare le opere vere e proprie. Rimane confermato da parte dell’amministrazione bassanese il massimo impegno per portare a termine il restauro del ponte palladiano.