CARACAS – In questo Torneo Clausura il Deportivo La Guaira aveva scritto pagine memorabili con vittorie all’ultimo respiro. Ne sanno qualcosa Zamora e Deportivo Táchira. Ma la dea bendata questa volta ha voltato le spalle alla formazione arancione: ad avere la meglio é stata la formazione barquisimetana con un gol all’ultimo giro di lancette.

Nella gara andata in scena sul prato dell’Olimpico ad indossare i panni da super eroe é stato Jesús Hernández che ha sfruttato al meglio l’unico errore commesso nei 180 minuti di gioco dal portiere arancione Carlos Olses. Va ricordato che sette giorni fa l’eroe era stato proprio il giovane portiere parando un rigore ad Hernández.

Alle falde dell’Ávila era la giornata perfetta per giocare a calcio. I colori sugli spalti dell’Olimpico delle due tifoserie hanno arricchito la cornice di una finale spettacolare. Circa 11 pullman con tifosi barquisimetani sono venuti fino a Caracas per incitare i propri beniamini.

Sul campo le emozioni non sono mancate: le due formazioni hanno lottato per tutta la gara per portare a casa la vittoria che valeva non solo i tre punti, ma anche il trofeo di campione del Torneo Clausura da alzare verso il cielo capitolino. Il Lara ha conquistato il biglietto per la fase a gironi della Coppa Libertadores.

La formazione barquisimetana ha messo in bacheca il suo quarto torneo “corto”, il Clausura 2018 si aggiunge al Torneo Apertura 2011, Torneo Clausura 2012 e Torneo Clausura 2017.

Con questa vittoria i ragazzi di Leo Gonzlaez allungano la propria scia positiva a Caracas dove non perdono dal 20 luglio 2016 quando furono battuti per 3-2 dall’Atlético Venezuela. Da allora hanno uno score di 7 vittorie e 6 pareggi in Primera División.

Gli unici italo-venezuelani scesi in campo nella Finale del Torneo Clausura sono stati Francisco La Mantia (ha giocato l’intera gara) e Vicente Suanno (entrato al 70esimo al posto di Diego Gurri) con la maglia del Deportivo La Guaira. Mentre con la casacca del Deportivo Lara Riccardo Andreutti é rimasto in panchina.

Il Deportivo Lara dovrà smaltire in fretta la sbornia per la vittoria del Torneo Clausura, nei prossimi giorni l’aspetta la finale scudetto contro lo Zamora: andata a Barquisimeto e ritorno a Barinas.

(di Fioravante De Simone)