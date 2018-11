(ANSA) – ROMA, 26 NOV – Il Visso calcio ritorna a giocare nonostante tutte le difficoltà del dopo terremoto e lo fa strizzando l’occhio alla sicurezza ed alla saluta dei suoi giocatori. Il tutto grazie al defibrillatore ricevuto in dono dall’ Anioc, l’associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche di Chieri, in provincia di Torino. Come ricordato dal presidente del Visso Calcio, Quinto Mattioli, la squadra rischiava di non partecipare al campionato dilettanti per la mancanza di un campo di calcio, dopo il sisma del 2016, mentre ora ha ripreso la propria attivita’ nel campionato di Seconda Categoria, garantita grazie alla disponibilità dello stadio universitario “Livio Luzi” messo a disposizione dal Cus Camerino’. ”Un sentito ringraziamento al Presidente dell’Anioc Marco Ruffino ed ai suoi iscritti”, ha commentato Gianni Marronaro, consigliere di minoranza del vicino comune di Ussita che fortemente si era battuto per dare la possibilita’ al Visso Calcio di giocare almeno nel campo sportivo di Ussita.