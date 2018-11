Lo scrittore Matteo Bressan, primo ospite di Monica Marangoni con Stefano Palatresi al piano, parla di clima e di cosa succede al Circolo Polare Artico. Si passa, poi, a conoscere meglio uno dei siti archeologici più belli al mondo, la famosissima “Villa Adriana”, favolosa residenza estiva dell’Imperatore Adriano, con il dottor Andrea Bruciati, direttore del sito che dal ’99 è uno dei Patrimoni dell’Umanità Unesco.

Si prosegue con la “lezione” d’italiano di Beatrice Palazzoni, linguista della “Società Dante Alighieri” e le incursioni surreali nella modernità del nostro Dante Alighieri, Gianni Ippoliti. E’ poi la volta di Fabio Porta, che da Onorevole, per 10 anni, ha portato in parlamento le istanze della comunità italiana all’estero e oggi continua a dedicare il suo impegno ai connazionali come presidente dell’Ital-Uil Brasile. Anna Camaiti, filosofa e studiosa di cinema e serie tv, descrive la corrispondenza tra serie tv italiane e americane e i relativi cambiamenti della società.

L’Italia con Voi ci porta all’estremo Nord del Canada, in un paesino popolato dagli Inuit, popolazione indigena delle coste artiche del continente americano. Segue il servizio sull’ esercito di 25 mila brasiliani che arrivò in Italia per aiutarci a combattere il nazismo durante la guerra di liberazione.

Programmazione Lunedì 26 Novembre:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h20.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

