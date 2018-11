Prosegue con successo l’edizione numero 61 dello Zecchino d’Oro. Come sempre tra i giurati si alternano importanti nomi dello spettacolo e della musica. L’attrice Manuela Arcuri al termine della terza puntata ha spiegato al nostro giornale: “Siamo cresciuti tutti con le canzoni dello Zecchino d’Oro. E’ la colonna sonora della nostra infanzia e sicuramente un ricordo indelebile dentro ognuno di noi. E’ davvero emozionante vedere questi bambini anche timidi che si esibiscono e che cantano mentre nei loro occhi si leggono delle vere emozioni”.

L’apprezzata attrice protagonista di fiction e film di successo ha poi parlato del suo ritorno in tv: “Sto lavorando per il piccolo schermo e il prossimo progetto sarà una trasmissione televisiva”. E intanto cresce l’attesa per l’appuntamento con la finale dello Zecchino d’Oro in programma sabato 1 dicembre ed in onda anche su Rai Italia.

Video intervista di Emilio Buttaro