(ANSA) – ROMA, 26 NOV – Movimenti, associazioni e sindacati sono scesi in piazza oggi pomeriggio a Roma per manifestare contro il dl sicurezza, che oggi è al vaglio della Camera. “Chiediamo al Parlamento e al governo di fermarsi e rivedere il Decreto sicurezza – spiegano gli organizzatori -, aprendosi al confronto e al dibattito”. “Questo è un BENE, non è in vendita”, è la scritta che campeggia sul fac-simile di un cartello “vendesi” riferito ad un bene confiscato alla mafia. “Destano grande preoccupazione – dice la piazza – le disposizioni relative alla protezione umanitaria e immigrazione”. A piazza SS Apostoli, nel cuore di Roma, è stato esposto anche uno striscione di Legambiente contro la chiusura dei porti voluta dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Salvare vite non è un reato”, si legge nel manifesto.