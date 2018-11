(ANSA) – BOLZANO, 26 NOV – Con 65 sì, 11 no e 7 astensioni il parlamentino della Svp ha dato il via libera alla consultazioni con la Lega per la formazione della nuova giunta provinciale. “Non si tratta di un matrimonio d’amore”, ha commentato il governatore Arno Kompatscher in riferimento alle voci critiche nel suo partito. Prima dell’avvio delle trattative, al Carroccio – è stato annunciato – dovrà firmare un elenco di valori condivisi, che riguardano l’Europa, le minoranze linguistiche e i gruppi emarginati.