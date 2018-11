(ANSA) – MILANO, 26 NOV – Anche l’Inter si stringe attorno a Gianluca Vialli. Il club nerazzurro ha voluto dimostrare la propria vicinanza all’ex bomber di Sampdoria, Juventus e Nazionale che oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato di avere combattuto un tumore, con un messaggio su Twitter. “Caro Gianluca, abbiamo letto le tue parole stamattina. In questa battaglia tifiamo tutti per te!”, le parole del club nerazzurro sul social network.