(ANSA) – MILANO, 26 NOV – Ieri ha risposto con un’entrata dura, come quando giocava, a Matteo Salvini; oggi Rino Gattuso torna a occuparsi ‘solo’ del Milan. E comunque lo fa difendendo Gonzago Higuain dalle critiche dell’ultimo periodo tra le quali ci sono state anche quelle del vicepremier tifoso dei rossoneri. “Ho visto il ‘Pipita’ tranquillo in questa settimana. Ci sono tante chiacchiere su di lui, ma sta lavorando con grande serietà: anche oggi si è presentato nel giorno di riposo”, ha detto il tecnico rossonero, in un’intervista a Milan tv, pubblicata sul sito del club. Squalificato in campionato, Gonzalo Higuain giovedì guiderà l’attacco del Milan che, contro il Dudelange, può conquistare i sedicesimi di Europa League. “Gonzalo giocherà, e speriamo di recuperare anche Cutrone: proveremo a giocare con due punte. E’ una partita da vincere a tutti i costi, dobbiamo fare meno fatica possibile e portarla a casa”, ha chiarito Rino Gattuso.