CARACAS – El presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho, recomendó al gobierno nacional crear un nuevo mecanismo que instaure la “indexación salarial” por medio de la utilización de un factor de referencia.

Camacho explicó que el factor de referencia permitirá le revisión diaria del salario para que se evite la erosión por los efectos de desajustes que existe en la económica.

“Así como pedimos que se reconozca el costo de reposición de la materia prima, ese sea el mismo sistema de referencia para definir un sistema de esquema de indexación que permita la revisión periódica del salario”, expresó.

El vicepresidente de la comisión de economía de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) resaltó que hay que trabajar para seguir manteniendo el poder adquisitivo de los venezolanos porque si estos no tienen la capacidad de compra, los empresarios tampoco podrán vender sus productos.

El diputado propone la construcción de nuevas relaciones por medio del diálogo entre cada sector productivo del país para recuperar la economía.

”Si como empresarios valoramos nuestros activos como costo de reposición, uno de esos costos tiene que ver con el salario y no podemos estar distantes del salario”, reiteró.

Puntualizó que la tasa de referencia debería de ser 30 dólares que equivalen a medio petro, que es el salario mínimo en Venezuela.

Por otro lado, la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), María Carolina Uzcátegui, reiteró que este año 2018 con las festividades navideñas se importó 90% menos en comparación con el año 2017.

Señaló que en el país todavía hay comercios con las santamarías abiertas pero con muchos menos productos que los que se acostumbraba a tener en estas fechas.

“Si a eso le sumamos que la industria nacional afirma estar funcionando a 15 o 20 % de su capacidad instalada y el mismo campo venezolano está en esa misma proporción de tierras sembradas, quiere decir que tenemos un nivel de desabastecimiento que no era típico en esta época del año” manifestó.

Confirmó que el problema más grave que viven los comerciantes es la hiperinflación y lamentó que estas navidades van a ser bastantes austeras.

“Mientras no se trabaje en recuperar la capacidad de compra de los venezolanos en bolívares o dólares, que cada quien sienta que con su trabajo y esfuerzo puede cubrir sus necesidades, no habrá economía que se recupere, no habrán comercios abastecidos, el país no va a avanzar hasta que recuperemos nuestra capacidad de cubrir con nuestros ingresos las necesidades básicas”, indicó.

Puntualizó que los comerciantes venezolanos están demostrando que tienen una gran capacidad de resiliencia ante los momentos de adversidad que se viven.