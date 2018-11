(ANSA) – WASHINGTON, 26 NOV – Donald Trump sembra bocciare l’accordo sulla Brexit. “Un buon accordo per la Ue”, ha definito l’intesa raggiunta dalla premier britannica Theresa May con Bruxelles. “Vuol dire che il Regno Unito potrebbe non essere più in grado di commerciare con gli Stati Uniti”, ha aggiunto.