(ANSA) – LONDRA, 27 NOV – L’accordo sulla Brexit sottoscritto dalla premier Theresa May con Bruxelles non rappresenta un ostacolo a un futuro trattato di libero scambio privilegiato fra Londra e Washington dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue: lo sostiene un portavoce di Downing Street in risposta alle affermazioni di senso contrario del presidente Donald Trump. “Noi – dice – abbiamo già posto le basi per un ambizioso accordo commerciale con gli Usa nelle riunioni di gruppi di lavoro congiunti che, finora, si sono incontrati cinque volte”.