(ANSA) – NEW YORK, 27 NOV – Paul Manafort, l’ex presidente della campagna di Donald Trump, ha violato l’accordo siglato due mesi fa con cui si impegnava a cooperare con il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller. E lo ha fatto mentendo ripetutamente agli investigatori. Lo riporta il New York Times, citando documenti depositati dallo staff di Mueller. Manafort avrebbe mentito nel corso di interrogatori con la squadra di Mueller e con l’Fbi.