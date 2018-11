(ANSA) – CAGLIARI, 27 NOV – Era sprovvisto di patente perché gli era stata revocata e quando i carabinieri lo hanno fermato a bordo della sua auto per un controllo è apparso nervoso sia per la mancanza di documento di guida ma soprattutto per ciò che trasportava: 90 kg di hascisc. In manette è così finito Manolo Secci, 40 anni di Cagliari, personaggio già noto alle forze di polizia. L’uomo è stato fermato per un controllo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu, mentre percorreva viale Marconi a bordo della sua Opel Zafira. Visto il posto di blocco dei militari, il 40enne ha cambiato corsia, ma è stato subito bloccato dai carabinieri. Controllando i documenti i militari di Quartu hanno scoperto che a Secci la patente era stata revocata dalla Prefettura. È stato quindi accompagnato in caserma dove è apparso sempre più nervoso. I carabinieri a quel punto hanno deciso di perquisire la vettura: nel bagagliaio hanno trovato quattro scatoloni con all’interno numerosi panetti di hascisc da 500 grammi. Il peso complessivo è di 90 chili. Il 40enne è stato arrestato e adesso si trova in cella a Uta.(ANSA).