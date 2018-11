(ANSA) – TORINO, 27 NOV – Dopo quello di Chef Rubio la manifestazione No Tav dell’8 dicembre a Torino incassa un altro sostegno, quello di Caparezza. Con un breve video sulla pagina Facebook di notav.info, in cui mostra un fazzoletto No Tav, il cantante invita a partecipare alla mobilitazione contro la realizzazione dell’Alta velocità Torino Lione. “Ci siamo! Ci saremo! Ci saremo sempre” dice Caparezza che più volte si è espresso a sostengo del movimento No Tav, a cui ha dedicato anche il pezzo ‘La grande opera’ contenuto nell’album ‘Le dimensioni del mio caos’. (ANSA).