(ANSA) – ROMA, 27 NOV – Dall’Hero World Challenge 2017 è iniziata la rinascita di Tiger Woods che 12 mesi dopo il rientro sul green, alle Bahamas -nella 20/a edizione del torneo del PGA Tour organizzato dalla sua fondazione- cerca il successo per tornare nella Top 10 mondiale. Ad Albany (29 nov-2 dic) dopo la debacle in Ryder Cup e un lungo periodo di riposo (sfida con Mickelson a parte) la leggenda californiana punta al colpo grosso. Con una vittoria raggiungerebbe il 6/o posto nel world ranking, piazzamento che insegue dal giugno 2014. Lo scorso anno Woods, alla vigilia dell’Hero World Challenge (chiuso al 9/o posto), si trovava al 1.199 posto della classifica mondiale. Nell’arco di un anno la prospettiva del fuoriclasse a stelle e strisce (ora 13/o) è letteralmente cambiata. Impresa difficile per il californiano in un torneo che vedrà sul green 6 tra i migliori 10 del mondo. All’appello, oltre a Koepka (tornato numero 1), mancheranno solo Molinari, McIlroy e Fleetwood. Saranno 18 i giocatori a contendersi il titolo. Con Rose -che proverà a riprendersi il trono mondiale- e Johnson tra i sicuri protagonisti. Chance di successo pure per Thomas (che giocherà il round di apertura al fianco di Woods), DeChambeau e il campione in carica Fowler. Da tenere d’occhio anche Day, Schauffele, Finau, Reed, Watson, Noren e Matsuyama. E’ sfida tra fenomeni sull’Albany Golf Course (par 72), con i riflettori puntati anche soprattutto su Woods. (ANSA).