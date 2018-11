(ANSA) – LONDRA, 27 NOV – La dichiarazione politica sulle relazioni post Brexit tra Londra e Bruxelles che accompagna l’accordo di divorzio dall’Ue “indica chiaramente che noi avremo una politica indipendente e saremo in grado di negoziare trattati di libero scambio con altri Paesi nel mondo”. Così Theresa May rispondendo indirettamente a Donald Trump dal Galles, dove si trova in visita. “Quanto agli Usa – insiste May ai microfoni di SkyNews – noi stiamo già trattando sul tipo di accordo che potremo avere con loro in futuro”.