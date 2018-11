(ANSA) – NEW YORK, 27 NOV – Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, è “molto preoccupato” per l’incidente tra Russia e Ucraina, e sottolinea “l’immediata necessità di evitare qualsiasi rischio di ulteriore escalation”. In una nota del suo portavoce, Guterres “esorta entrambe le parti a esercitare la massima moderazione e ridurre le tensioni attraverso i mezzi pacifici disponibili in conformità con la Carta Onu”. “Devono essere rispettate la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina, all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti, conformemente alle pertinenti risoluzioni dell’Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza”, conclude.