(ANSA) – WASHINGTON, 27 NOV – Nuovo attacco di Donald Trump al procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller, accusato di indagare solo in una direzione: “I media delle fake news ne fanno un santo ma in realtà è l’esatto opposto. Sta facendo un danno enorme al nostro sistema di giustizia penale”, ha scritto il tycoon su Twitter, affermando come nessuna indagine sia stata compiuta nei confronti della Clinton Foundation. Per il presidente americano la “caccia alle streghe” portata avanti finora “ha solo rovinato delle vite”.