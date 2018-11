(ANSA) – ROMA, 27 NOV – “Siamo somma, non divisione. Continuo a pensare testardamente che questo sia il nostro faro soprattutto oggi di fronte a un governo nazionalista e populista pericoloso per l’Italia. La scelta di unirsi a noi di Matteo Richetti, e delle ragazze e ragazzi che con lui hanno dato vita in questi mesi a #diversamente, un lavoro straordinario di rigenerazione del PD, segna concretamente questa strada”. Cosi’ su Facebook il candidato alla Segreteria del Pd Maurizio Martina che ringrazia “Richetti per la sua generosità”. “E’ la dimostrazione – prosegue Martina – che ci si puo’ unire anzichè dividere. E’ la dimostrazione che si possono rompere gli schemi per lavorare insieme. Oltre i tatticismi, i veti, le correnti, le convenienze. Le nostre strade – conclude Martina – si uniscono dando sempre piu’ forza all’idea di una candidatura di squadra con tanti della nostra generazione che non si rassegnano e non vogliono guardare indietro”.